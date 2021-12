Advierte Profeco que no se permitirá algún abuso en Basílica

Se instalaron puestos de vigilancia con más de 50 funcionarios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo “Basílica 2021” cuyo fin es evitar que los peregrinos sean víctimas por parte de los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros y comerciantes.

Desde las inmediaciones del centro mariano, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dio el banderazo de arranque del operativo y advirtió que no se permitirá ningún tipo de abuso o aumentos indiscriminados e injustificados en los precios de alimentos, hospedaje y servicios y dijo que harán valer el decálogo del peregrino para el consumo responsable donde se privilegiará la conciliación.

El funcionario federal, detalló que, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, se instalaron puestos de vigilancia con más de 50 funcionarios de la Profeco para auxiliar y asesorar a los feligreses.

“No queremos y no vamos a permitir ningún tipo de abuso y lo que privilegiamos es la conciliación, que se pongan de acuerdo los proveedores porque ese peregrino aquí va a dormir en la Ciudad de México, aquí va a tomar los alimentos desde que llega hasta que se va, por lo menos un día completo y también estará llevándose algún recuerdo de la ciudad o de carácter religioso, queremos que no haya aumentos de los precios injustificados , indiscriminados, queremos que se respeten las condiciones de los servicios y la mercancía que se expenda”, precisó.

El ombudsman de los consumidores, dijo que se espera, es que quienes acuden a celebrar a la Virgen de Guadalupe con un gran fervor, lo único que se lleven los peregrinos es un buen recuerdo y un crecimiento espiritual, que no se preocupen por la seguridad, porque no esté bien atendido y porque no sea tratado conforme a derecho como un consumidor o consumidora.

Por otro lado, el titular de la Profeco, se refirió a la inflación que ya se ubica en 7.37% y aseguró que no permitirá que proveedores y establecimientos oculten o eleven los precios de su mercancía con el pretexto de la espiral inflacionaria. Asimismo, anunció sanciones penales hasta por cuatro años de prisión para los acaparadores, además de sanciones económicas.

Sheffield Padilla, reconoció que la cuesta de enero “será difícil” por lo que la dependencia a su cargo, estará pendiente de los precios de los productos de la canasta básica.

Del mismo modo, llamó a los consumidores a denunciar incrementos injustificados para actuar en consecuencia.

En otro tema, indicó que la Profeco ha impuesto sanciones contra VivaAerobus, que superan los 20 millones de pesos, por su negativa a retirar el cobro adicional que hacen por llevar equipaje de mano.

“La aerolínea está faltando a la ley, sigue de necio y les va a salir más caro el caldo que las albóndigas porque tendrán que pagar multas”, advirtió.

