Advierte IP de negro panorama por salida de inversiones con LIE

Luego de que hasta el día de hoy suman 120 amparos aprobados con suspensión definitiva o provisional por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la iniciativa privada del país, alertó que sin afán de pretender asustar sobre las posibles consecuencias de esa legislación, se prevé la migración de inversiones de proyectos energéticos a Estados Unidos.

Roger González Landau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que no está diciendo que “i ahí viene el lobo! Las cosas se vienen feas o que queramos asustar. y iNo! Es una realidad”.

Durante su participación en un Foro organizado la American Society México en el panel de Energía, indicó que falta ver con claridad las repercusiones de las demandas internacionales.

“Yo entiendo que hay varias empresas ya trabajando y con la aprobación de sus consejos para controversias bajo los tratados de libre comercio que tenemos con Europa , con el transpacífico, con el T-MEC, es algo de lo que no se habla mucho pero se está trabajando”, indicó.

En ese sentido, mencionó que se espera un colapso del sector financiero mexicano que financió los grandes proyectos de energía en nuestro país, además de que el repago de los financiamientos está vinculado al despacho y cobro de la energía generada por los proyectos financiados.

“El daño ya está hecho y lo vemos en la inversión, en una oportunidad de trabajo y de mejorar la infraestructura energética en México. Eso tiene dos impactos grandísimos uno de corto plazo con efectos impredecibles como el que vimos en febrero como no había razón de extender los cortes de energía hacia el centro y sur de la República cuando el daño por la falta del gas fue sólo en el norte, pero se debió a una infraestructura débil. El acceso es uno. México y Texas tienen dos cosas en común que son sistemas de transmisión bastante débiles, lo segundo es oportunidad que vamos a dejar en la mesa ya que la pandemia resaltó la debilidad de las cadenas de suministro y muchas de las empresas americanas incluso chinas están viendo a México como una opción para poner parte de sus fábricas en México por la cercanía”, mencionó.

De ahí que alertó que si no tenemos la infraestructura energética y competitiva, no va a ser un elemento que ayude a atraer más fábricas y vamos a perder esa oportunidad.

Por el lado legal, González Landau, precisó que muchísimas empresas se están amparando y si esto llega a la Suprema Corte o en su momento hay cambios y se rebota la inconstitucionalidad del cambio a la ley, los amparos particulares pueden seguir teniendo vigencia y hay una serie de reglas por lo que todavía hay un largo camino desde el punto de vista jurídico nacional.

“Entonces en la parte legal se ve muy complicada desde el punto de vista del gobierno y lo único que va a lograrse es seguir haciendo más daño desafortunadamente al país. El empresario extranjero va decir ya no me quieren en México pues mantengo en la planta que tengo y la otra que iba a tener me voy a Colombia o Brasil o a Chile donde sí están abriendo las oportunidades y tienen mayor inversiones en energías limpias”, estableció.

Agregó que con las oportunidades que está abriendo el presidente norteamericano Joe Biden, será ese país donde se depositen las inversiones y deberíamos estar “preocupadisimos”por crear las condiciones para que el dinero no se vaya de México a Estados Unidos sólo por los cambios de política pública en el tema de energía de ese país donde hay una competencia importantísima.

Por su parte, Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que las afectaciones de la LIE serán para todo el país con un costo de energía más alto, incremento de tarifas y mayores subsidios afectando las finanzas públicas.

“Se requiere del régimen de autoabasto para que la industria pueda competir, sin esto muchas empresas se verían obligadas a cerrar además de que la electricidad cara, afectará la competitividad del país por lo que la afectación es muy grande y la preocupación muy alta.

Además de que las penalizaciones para los industriales mexicanos que exporten a países donde si cuidan el impacto ambiental será muy costoso.