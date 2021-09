Accidentes viales, pandemia con 17 mil muertes cada año: ANASEVI

Los 10 mil accidentes viales que en promedio suceden cada día en México derivan anualmente en la muerte de 17 mil personas, 170 mil lesionados y unos 500 mil millones de pesos en pérdidas, por lo que ese fenómeno se ha convertido en una “epidemia silenciosa” para la cual se tienen las vacunas, pero legisladores, gobierno y la industria automotriz no las quieren aplicar, afirmó Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI).

En entrevista con Autos y Motos En Concreto, Cervantes Trejo destacó que los accidentes de tránsito son causa de gran número de discapacidades y es la segunda causa de orfandad y hoy se pagan las consecuencias de que no se quiere actuar y cada día se incrementa más el riesgo, puesto que el Legislativo tiene la facultad de sacar adelante iniciativas que tienen desde hace tres o cuatro años en materia de seguridad vial y movilidad.

El especialista, quien destacó que la ANASEVI es una organización surgida hace más de cinco años de segundo nivel en la que participan empresas, organismos de la sociedad civil, academia y autoridades, con el objetivo de salvar miles vidas por accidentes viales.

Arturo Cervantes Trejo

Dijo que existe paralelamente una “inatención del gobierno ante estos problemas que son evitables”, en una realidad en la que México tiene más de 30 años en materia de movilidad y seguridad vial, por lo que hizo un llamado a una atención urgente, puesto que mientras otras ciudades del mundo avanzan, en el país se vive una tragedia.

Recordó que desde hace 10 años, ANASEVI lanzó la primera década de acción por la seguridad, en el marco de la cual se propuso al Legislativo y Ejecutivo una serie de acciones para avanzar en la citada materia.

Se requiere, dijo, una agencia de seguridad vial que ponga en orden a una gama muy amplia de temas, como la gestión de seguridad en ese ámbito. “En México muchos de los vehículos que se comercializan no cumplen con la tecnología de seguridad necesaria, como los que se exportan al extranjero y se venden en otras naciones”, aseguró.

Más de nueve de cada 10 accidentes tienen su origen en errores humanos, como los ocurridos hace unas semanas en la carretera México-Cuernavaca en la que estuvieron involucradas motocicletas.

Expuso que se trata de una epidemia que culturalmente se ha aceptado como si fuera inevitable y socialmente no se han tomado las medidas que podrían evitar muertes y costos económicos. Un ejemplo, es que los ciudadanos no respetan el reglamento de tránsito. “Los motociclistas no usan cascos, no circulan por donde deben, los conductores de vehículos no respetan a los peatones o ciclistas, o a los propios motociclistas”, agregó.

Insistió en que la ANASEVI ha hecho un análisis exhaustivo señalando que las actuales leyes tienen muchos huecos y los tomadores de decisiones no quieren crear una agencia nacional de seguridad vial que regule estos temas, como sucede en países como Canadá y los europeos.

Llamó a la senadora Patricia Mercado a que impulse una ley general de movilidad y seguridad vial, como se ha comprometido para que sea prioridad.

Tristemente hemos enviado cartas a legisladores y no nos hacen caso, nos ignoran y tienden a legislar al vapor sin escuchar a los expertos y sn darse cuenta de esta epidemia que arroja 17 mil muertos cada año”.

Arturo Cervantes Trejo, invitó a la quinta edición de Intertraffic Mexico y el IV Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) sobre Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que se realizarán del 9 al 11 de noviembre próximo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, en donde se promoverá el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.