Banqueros unen esfuerzos con la Condusef para beneficiar a ese sector de la población

En conferencia de prensa virtual con los medios de comunicación, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que del total de clientes afectados por robo de identidad y fraudes cibernéticos 34% corresponde a personas adultas mayores, por lo cual se ha hecho un esfuerzo muy importante para que este sector no sufra de delincuencia de ningún tipo, por lo que se firmó un decálogo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para apoyarlos y evitar esta situación.

“Ya firmamos un decálogo junto con la Condusef, hemos estado aplicando la mayoría de los bancos elementos para aquellos usuarios, particularmente de la tercera edad, que tengan mayores elementos de conocimiento y de seguridad.

“Y lo que seguiremos es trabajar justo en este decálogo o en estos principios que nos comprometimos junto con la Condusef para seguir apoyando cada vez a que los adultos mayores no sea un objeto de defraudación, pero tampoco otros segmentos de la población” explicó Becker.

Por su parte Julio Carranza Bolívar, vicepresidente de la ABM señaló que la banca también ha invertido durante ya varios años en tener diferentes canales de atención para la gente, por lo que hoy existe una multicanalidad a través de la cual los clientes pueden atenderse y pueden tener el servicio.

De esta forma, los adultos mayores tienen más vulnerabilidad ante todo esto, pero precisamente por eso se sigue teniendo una cantidad muy importante de sucursales bancarias en una red de cajeros automáticos muy grande y la posibilidad de hacer corresponsalía bancaria, además de muchas otras posibilidades.

“Entonces, definitivamente esto es una cuestión en donde tenemos que seguir insistiendo que en la educación del cliente para que tengan mucho cuidado a quién comparte, o más bien que no comparta sus nips personales para que no sufra precisamente estos fraudes, y es muy claro que también la banca en ese sentido está haciendo un esfuerzo grande con esta campaña de Protégete, que no te engañen”, explicó Bolívar.

Becker acotó que en temas de ciberseguridad la banca invirtió en el 2021 casi 24 mil millones de pesos en tecnología, un incremento de casi 21%, y esto obedece a que uno de los riesgos que se han comentado por el World Economic Forum, es todo lo que está relacionado y asociado a fraudes cibernéticos, por lo que la banca, busca estar siempre a la vanguardia con la intención de proteger a los usuarios.

De acuerdo con la página de la Condusef, los 10 principios a seguir en el acuerdo firmado entre este organismo y la ABM, son:

El respeto por los derechos y la dignidad de las personas adultos mayores. Compromiso por contar con las competencias para atender a esta población. Responsabilidad social. Modelos de atención específicos. Claridad en la oferta y contratación de productos o servicios vía telefónica. Campañas de educación financiera práctica, principalmente para reducir la brecha digital. Programas de asesoría y apoyo en servicios básicos. Campañas de prevención de fraudes. Asesoría remota a las personas adultas mayores a través de los centros de atención telefónica. Establecimiento de nuevos modelos de atención para este segmento.

De acuerdo con la información, los bancos que decidan adherirse deberán difundirlo entre su personal e incorporarlos en sus prácticas, y recibirán un distintivo diseñado por la ABM y la Condusef en conjunto.