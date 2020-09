ABM apoya al ganado lechero en zona tropical

En el programa del 10 de septiembre de #BancaExplica denominado “La mejora genética y el crédito bancario: palancas de crecimiento en el Sur-Sureste de México”, se presentó la problemática para desarrollar el ganado lechero en una zona tropical como es el sureste del país, mostrando una serie de propuestas para lograrlo.

“Es importante el tema de la leche en el sureste del país, porque México importa el 35% de la leche que se consume en polvo, esto es, estamos pagándole a alguien más en el mundo que produzca la leche que consumimos, lo cual es verdaderamente penoso, teniendo las extensiones de tierra que tenemos, la cantidad de ganado que hay y las condiciones climáticas de la República Mexicana”.

“Hemos estado muy concentrados en producir leche en el Centro Norte de la República, con ganado principalmente de origen europeo y canadiense, dejando de lado la capacidad productiva para la leche que tenemos en el Sureste; porque se ha desarrollado ganado especial para esos climas calurosos, húmedos con altos niveles de condiciones climáticas y sanitarias, que hay que atender puntualmente, y para ello tenemos especialistas que entienden como se puede darle vida a las cuencas lecheras del Sureste”, señaló Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En el programa presentaron sus experiencias y conocimientos Tatiane Drummond que es Directora de Relaciones Internacionales de la ABC Girolando, además de experta en la reproducción animal, en particular del ganado Gyr y Girolando; Jaime Mantecón que posee la Finca El Rosario en Arriaga Chiapas, donde cría ganado Gyr y Girolando con experiencia de más de 40 años y con reconocimiento internacional en la capacidad genética y calidad de su ganado.

Manuel Suárez de la Finca El Abuelo en Paraíso, Tabasco, también productor de alta genética de ganado Gyr y Girolando, además de ser productor de leche con Beta caseína A2A2 que de muy alta calidad; Mario Ordoñez que se desempeña como Consultor en Sistemas Pastoriles y Estabulados en Ecuador, Colombia y México, siendo experto en alimentación animal; además de Francisco Dovalina que coordina el Comité de Crédito Agropecuario de la ABM.

En la plática se expuso que la ABM ha diseñado un programa de desarrollo de cuencas lecheras totalmente incluyente que va desde la vaca y su cría hasta el consumidor, integrando a los actores de esta cadena productiva, apoyados con el financiamiento requerido.

De la exposición se puede concluir que para el desarrollo de la cuenca lechera en el Sureste del País, se debe adoptar un enfoque integral porque la mejora genética con ganado Gyr y Girolando, debe ir acompañada de un sistema de control y seguimiento de los resultados de la mejora de ganado, acompañada de una alimentación adecuada, buenas condiciones de sanidad, y complementado con mejora en el manejo del ganado, además de las instalaciones de ordeña para mantener la leche a temperaturas adecuadas, complementado con un buen sistema de comercialización.

También quedó de manifiesto que los productores lecheros deben tener un Plan de Negocio que defina claramente qué objetivos se van a cumplir y en que plazos se deben lograr, señalando que lo mejor es la especialización y no tener un doble propósito, es decir ser productor lechero o creador de animales de engorda, pero no ambos a la vez, quedando claro que esto debe realizarse, no importando el tamaño de la finca.

También se manifestó que para que exista haya un financiamiento se requieren dos cosas: que haya un productor, un sujeto de crédito elegible, y que exista un proyecto viable; señalando que la mejor alternativa para los pequeños negocios es obtenerlo por medio de una dispersora de créditos, porque son más flexibles para otorgarlos, aunque los recursos provienen de la banca.

También no se debe perder de vista a FIRA, la cual ya es una institución especializada y con experiencia en este sector, además de los bancos que están apoyando a los productores de leche en el sureste de México.