A debate tasas, montos máximos y otros temas en Infonavit

Publican reglas para programa de vivienda social 2020

AGENDA

Reunión Nacional del Sector Empresarial 2020, en la Ciudad de Mérida, Yucatán (19 AL 21 de febrero)

Encuentro de “Líderes de la Industria” En Concreto, febrero 26, BMV

Por Mariel Zúñiga

Foto: Carlos Gutiérrez Ruiz, titular de DSE Infonavit en la Convención de Canadevi, León, Guanajuato

Aunque no hay fecha ni estrategia definida, sí hay el objetivo en Infonavit de revisar las posibilidades de reducir las tasas de interés.

En entrevista los líderes del Sector Empresarial, Carlos Gutiérrez Ruiz y del Sector de los Trabajadores del Infonavit afirmaron que el organismo analizará en breve temas relevantes como la posible reducción de las tasas de interés, así como el incremento del crédito conocido como Montos Máximos esto con una presumible intención de alcanzar tanto a los de menores como a los de mayores salarios, entre los más importantes tópicos a tratas en el Consejo Nacional que es tripartita.

Cabe mencionar que el tema hace un par de semanas aún no estaba sobre la mesa del Consejo, pese a que el Director general del Instituto, Carlos Martínez Velázquez, lo dijo en la conferencia de prensa de fin de año.

De hecho, mencionó que había unos tres escenarios uno de los cuales considera eliminar el subsidio cruzado aquel en donde los créditos más altos que pagan las tasas altas (12%) ayudan a subsidiar los créditos de menores montos para la población de menores ingresos que están pagando la mitad de réditos.

Así hoy el Consejo reconoce las tasas que las tasas en el mundo están bajando, por lo que entrará el tema al análisis en este primer trimestre.

“Y eso es lo que está justamente en análisis. Viene la propuesta de ver qué se modifica, a quiénes se les modifica, cómo se les modifica y quién va a pagar al final. De tal manera que esto es muy probable que sí se logre tener, con más información y con mayor especificidad, seguramente en este primer trimestre para que de ahí se analicen las propuestas y los planteamientos que se lleguen a dar, y eventualmente se llegue a autorizar algo al respecto”, aseveró Carlos Gutiérrez Ruiz entrevistado al final de la XXX Convención Nacional de Canadevi que se llevó a cabo el fin de semana pasada en León, Guanajuato.

Explicó que como economía en vía de desarrollo invariablemente tienen que atraerse inversiones, pero se está haciendo el comparativo de lo que se lleva a cabo en países desarrollados al respecto de las tasas de interés.

“Pero no debemos de olvidar que México no es un país todavía —ojalá algún día lo llegamos a ser— de primer mundo. Por lo tanto, somos una economía en vías de desarrollo, y las economías en vías de desarrollo invariablemente tienen que tener tasas más altas para poder resultar atractivas a los inversionistas del mundo y a los inversionistas domésticos.

“Entonces, también no podemos nosotros pensar que nos vamos a colocar como economía mexicana a hacer las mismas tareas que hacen, los mismos retos de los países de desarrollo, de tal manera que tenemos que no caer digamos en la certeza de que porque ellos lo hacen nosotros también lo hacemos. Nuestras condiciones no son asimétricas. Entonces, eso creo que nos debe de obligar a mantener siempre la conciencia clara y los pies bien puestos sobre la tierra, sobre nuestras capacidades, nuestras oportunidades. Y sin duda alguna atender en la medida de lo posible las tendencias que se vayan logrando en beneficio de nuestros acreditados, de nuestros derechohabientes”.

Mario Macías Robles, titular de DST Infonavit en la Convención de Canadevi, León, Guanajuato

Por su parte, Mario Macías Robles director del Sector de los Trabajadores del Infonavit también señaló en ese mismo escenario que el tripartismo sí está funcionando y además opinó sobre el tema de tasas y montos máximos.

“Hay un mandato por parte de la asamblea general pasada ya se autorizó en su momento en la administración una propuesta para bajar las tasas de interés. No puede el Infonavit estar fuera del mercado, como están bajando las tasas. El tema de montos máximos es un tema muy delicado, y el Infonavit no puede dar saltos al vacío y estar financiando la acumulación de riqueza por algunos nada más. Y lo digo sin ninguna carga ideológica”.

Así precisó también que es un tema de reciprocidad hacia el Fondo, hacia los trabajadores por parte de los constructores por lo que este tema habrá que discutirse con mucho análisis y encontrar la solución.

Y agregó sobre la subcuenta de vivienda:

“Por supuesto el tema de la subcuenta de vivienda es un tema que se abordó en el Plan Estratégico Financiero, por parte de la administración se aprobó, por parte de la asamblea no. O sea, sí son retos complejos. Pero insisto, si hay diálogo, que sí lo veo, y si hay confianza se puede encontrar. Hay liquidez por parte del fondo, hay reserva de vivienda, hay demanda precalificada, y por supuesto que debe haber voluntad de todos”

Así la discusión en el Consejo Nacional del Infonavit no se prevé fácil. Tienen grandes retos, pero el principal lograr la comunicación y el entendimiento no sólo entre ellos, sino de las necesidades actuales de una población tan diversa “con diferentes caras”.

Ya estaremos dando cuenta de los avances en breve.

PUBLICA REGLAS CONAVI y DOF SOBRE PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

Vale la pena revisar las reglas para la aplicación de recursos del Programa de Vivienda Social 2020 (PVS)

El Diario Oficial de la Federación propone lo siguiente:

“Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente, asignara para el Programa denominado Programa de Vivienda Social, un monto especifico claramente determinado, observando para tal efecto lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 32 del referido Presupuesto.

Que la emisión de estas Reglas de Operación se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

Y Cita las Reglas:

1.3. Estrategias

Para arribar progresivamente al logro del derecho a la vivienda adecuada se consideran tres estrategias:

Primera. Atender a la población con mayor rezago

Segunda estrategia. Contribuir en la solución de los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social y

Tercera estrategia. Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción Social de

Vivienda Asistida

Vale la pena revisar las reglas de la aplicación de recursos destinados incluso a un par de tipos de subsidios.

Página de Conavi

https://www.gob.mx/conavi/documentos/reglas-de-operacion-del-programa-de-vivienda-social-2020?idiom=es

Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585435&fecha=04/02/2020

PREGUNTA:

¿Cuáles son las prioridades para quienes son afiliados, derechohabientes del Infonavit?

AGENDA

Hoy miércoles 10 am desde @enconcreto Facebook #EnConcretoRadio

Próximo lunes noticias de la construcción… aquí @EnConcreto

FB Live

Jueves 9.30 am

En Concreto #FaceLive #ConsultaExperto desde EN CONCRETO y twitter @enconcreto .

Hoy con Green Fluidics sobre Innovaciones en Paneles solares con algas,

Mañana jueves 10:00 am ¡Conéctate!

Y en febrero 2020. ¡En Concreto seguirá dando el 1er paso en las innovaciones y servicios!

En breve la nueva página www.GrupoEnconcreto.com

¡Hasta el próximo lunes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com