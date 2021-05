92% mujeres sin educación financiera, administran el hogar

Mariuz Calvet Roquero, integrante del Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Marcella Lembert, especialista en Desarrollo y Responsabilidad Social señalaron en una conferencia virtual que el 92% de las mujeres no han tomado ni un curso de educación financiera en su vida, y que el 80% de las mismas, son las que deciden las compras del hogar, lo que es una situación contrastante y hasta cierto punto terrible.

En el programa de #BancaExplica del jueves 6 de mayo, https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/2587288728240172, se realizó el “Conversatorio: principales retos financieros para las mujeres”, en el que se abordó el tema de las mujeres y sus finanzas personales sanas, detallando que, de acuerdo con diversos estudios, las causas principales de lo señalado en el primer párrafo es el bajo nivel educativo, su desempeño en el mercado informal y las labores en el hogar.

“La educación en países del primer mundo empieza en preescolar, es un tema que está en el currículum de primaria de Secundaria de bachillerato de prepa de Universidad, en México estos temas no están, ni en preescolar ni primaria ni secundaria ni en ningún nivel, y algo que es impresionante es que estos temas no hacen parte del currículo escolar”, señaló Marcella Lembert.

Por su parte, Mariuz Calvet, señaló que no es que la mujer no tiene acceso al conocimiento formal de estos temas, porque hay pocos programas encaminados para ellas y tienen poca participación en los mismos; sin embargo, si tiene las riendas de tomar las decisiones financieras en su casa. A lo anterior hay que agregar que existe un bajo uso de productos y servicios financieros formales por las mujeres, tampoco conocen cómo utilizarlos de manera sana y responsable, que es la manera, en que se empodera a la sociedad.

“Invertir en las mujeres, significa invertir en todos y en toda la sociedad; invertir en las mujeres es invertir en quien cuida de todos, entonces educación financiera para las mujeres es progreso para todos. Hay una relación entre el empoderamiento de la mujer en la sociedad, con que no haya educación financiera para las mujeres, no haya profundización del uso de servicios financieros por las mujeres, porque con ello no tiene acceso a bienes materiales humanos y sociales, adicionalmente a que no tiene las herramientas y capacidad para tomar decisiones bien informadas, por lo que hay un área de oportunidad enorme”, señaló Calvet.

Sobre las brechas de genero se comentó que, en el mundo laboral, las principales corresponden a los puestos de dirección, la salarial en donde el salario promedio de las mujeres en México es de 2.2 salarios mínimos mientras que el de los hombres es de 2.6 salarios mínimos.

Plantearon que debido a la Pandemia del Covid-19, se presentó un retroceso de más de una década porque los sectores más afectados fueron donde laboraban las mujeres como son el informal y el de servicios.

De esta forma, en la etapa de regreso a las actividades económicas se tienen que replantear una serie de acciones para incorporar a las mujeres al trabajo bajo un esquema más equitativo, a lo que habría que agregar los temas de balance de la vida y de responsabilidades de la mujer en la sociedad, de oferta de cuidado infantil, de calidad de repartición de labores no remuneradas, mejores licencias de maternidad y de esquemas de trabajo flexible.

También quedó claro que el trabajo remoto funciona y que se deben cambiar los roles tradicionales de estereotipos que existen, promoviendo también cambios desde el sistema educativo a fin de que las mujeres conozcan sus derechos laborales y la educación financiera.