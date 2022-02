81% de profesionistas no recibe pago de costos del trabajo remoto

En la CDMX hay 9% de vacantes en recursos humanos, en Nuevo León 5%: “Termómetro Laboral”

A pesar de que la Ley de Teletrabajo en México, estableció obligaciones y derechos de los patrones y los trabajadores en la modalidad de home office o esquema híbrido desde el 1 de enero del 2021, derivado de la pandemia de Covid-19, 81% de los profesionistas no recibe el pago de los costos del trabajo remoto que incluyen pago de servicios telefónico y electricidad, reveló “Termómetro Laboral” de la OCCMundial.

Precisó que estas responsabilidades por parte de los patrones, no ha llegado a los colaboradores que realizan sus actividades en home office, ni una compensación o bono económico que apoye estos gastos personales que han tenido que cubrir los trabajadores para realizar sus actividades laborales.

En el estudio realizado por “Termómetro Laboral” se concluyó que 81% de los encuestados, mencionaron que en sus empresas no se otorga este tipo de ayuda, aunque él no recibir el dinero por este concepto puede no deberse al incumplimiento de las empresas, sino que en su contrato no se establece el teletrabajo como esquema laboral; además, se debe tomar en cuenta que para considerar que un empleado se encuentra en modalidad home office, éste debe de realizar más del 40% de su jornada laboral en un espacio fuera de la oficina.

Se dio a conocer la frecuencia con la que las empresas otorgan ayuda a sus colaboradores, un 21% recibe un pago o bono cada mes, 2% recibe un único pago y el 4% restante mencionó que lo reciben en distintas fechas; el resto no recibe pago alguno.

Por otro lado, “Termómetro Laboral”, indicó que esta semana se registra un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior de personas que tienen miedo al contagio en su centro físico de trabajo (42% de las personas les estresa un posible contagio).

El comportamiento de contrataciones en las empresas se mantiene igual que el reportado la semana pasada, esto es que 35% de las empresas no realizarán contrataciones, 32% contratan con normalidad y 33% solo en ciertas áreas.

En cuanto al comportamiento de la publicación de vacantes, son de 77,000 (-14% antes del Covid-19) y las áreas donde se encuentran son veterinaria 13%, Ingeniería 12%, salud 8% y atención a clientes 4%.

En la Ciudad de México hay 9% de vacantes en recursos humanos, en Nuevo León 5% en manufactura, en Jalisco, 10% en construcción, en el Estado de México en contabilidad y finanzas 7%.