Alejandra Marcos y Santiago Fernández, directora y subdirector respectivamente de análisis en Grupo Financiero Intercam, consideran que sin duda el 6 de junio será clave para definir el futuro del país para los siguientes años, porque es posible que Morena siga a la cabeza en la cámara de diputados, aunque pierda relativa fuerza de la que hoy mantiene.

En su estudio de opinión análisis “Elecciones Intermedias: Un evento a considerar”, opinan que, dado el entorno, es posible prever la estructuración e implementación de reforma fiscal tan pronto como en el 2022. Así mismo estiman que continuarán trabajando en aras de la agenda del Ejecutivo, que primordialmente ha limitado la inversión en un sector clave para la ideología de la presente administración: el sector energético.

También señalan que en los 15 Estados en que se llevarán a cabo elecciones para gobernadores, actualmente sólo existen encuestas para 9 entidades (Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas). Solamente en Querétaro las preferencias favorecen al candidato del partido que gobierna actualmente al Estado (PAN 49%), mientras que en el resto las preferencias señalan posibles cambios.

De esta forma, el PRI podría ser el mayor perdedor y Morena el mayor ganador. Es natural que el cambio de gobierno de los estados refleje las preferencias electorales de la nación plasmadas en la victoria de López Obrador en las pasadas elecciones federales.

El PRI podría perder Campeche, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; la gran mayoría estados en los que las encuestas son encabezadas por candidatos propuestos por Morena o coaliciones de Morena: Campeche (48% en favor de coalición Morena-PT), Sinaloa (Morena 49%), Sonora (Morena-PT-PVEM-NA 51.2%), Tlaxcala (Morena 54%) y Zacatecas (Morena-PT-PVEM-NA 60%).

Sólo en San Luis Potosí (PVEM-PT 47%) las encuestas las encabeza una coalición que no involucra a Morena. En Nuevo León, las últimas encuestas muestran ventaja del candidato de Movimiento Ciudadano (35%) por encima del PRI, que había encabezado las encuestas durante varias semanas.

Lo anterior porque el próximo 6 de junio se llevarán a cabo elecciones intermedias en México, en un evento sin precedentes en la historia de México al ser las mayores elecciones, en las cuales se renovarán los 500 representantes en la Cámara de Diputados (300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional), mientras que en 15 estados se realizarán elecciones de gobernadores.

La recomposición de la Cámara de Diputados será relevante, pues determinará en buena medida si existirá el respaldo legislativo suficiente para la continuación de las propuestas de política económica que surjan desde el Ejecutivo en los próximos 3 años. Actualmente la Cámara de Diputados está compuesta de 334 legisladores que forman parte de la coalición que gobierna el país (Morena, PT, PES, PVEM). Del total de curules, Morena cuenta con el 51% del total, con lo que logra obtener la mayoría simple.

Esta mayoría, surge a raíz de la sobrerrepresentación, donde al grupo más grande en la cámara, le otorgan el 8% de los diputados plurinominales.

Además, considerando los asientos de la coalición, suman dos terceras partes de la cámara de diputados lo que permite hacer modificaciones y reformas constitucionales. Los 166 asientos restantes son legisladores son de oposición (PAN, PRI, MC, PRD, Independientes). Esto ha dado una mayoría importante al gobierno dentro de las decisiones que se toman al interior de la Cámara Baja, lo que ha permitido hacer avanzar los proyectos del Ejecutivo que requieren cambios a las leyes. Las elecciones de junio funcionarán como un refrendo para conocer si la población mexicana sigue dispuesta a respaldar los planteamientos de la actual administración, otorgándole mayor o menor control sobre la Cámara.

Si los partidos del gobierno logran mantener o incrementar los 334 asientos que poseen actualmente, lograrán una mayoría calificada que les permitirá tomar decisiones sensibles sobre reformas a la constitución y nombramientos de funcionarios importantes (Presidente Interino, Consejeros del Instituto Nacional Electoral, Secretario General y miembros de la Mesa Directiva de la Cámara).

Dado que en esta elección no habrá renovación del Senado, es importante tomar en cuenta que la coalición en el gobierno no tiene mayoría calificada en este órgano, y mantendrá sólo una mayoría simple (77 gobierno vs 51 oposición). En caso de que la renovación de la Cámara de Diputados resulte en una pérdida de representantes por parte de la coalición en el gobierno, se reducirá la capacidad del gobierno actual para hacer avanzar políticas que requieran acción legislativa.

Un agregado de las últimas encuestas sobre preferencia electoral muestra que el 44% del electorado está dispuesto a votar en favor del partido Morena, mientras que 6% se inclina por el PVEM, 4% por el PT y 1% por el PES. Sin embargo, habría que tomar en consideración la sobrerrepresentación. Pareciera que existe la posibilidad de que Morena pierda relativa fuerza en la cámara de diputados, sin embargo, en conjunto con las coaliciones pudiera mantener la mayoría simple.

Entre la oposición, la preferencia la concentran el PAN y el PRI, con 17% cada uno, 5% el PRD, 4% MC y 2% el resto. Aunque considerando las encuestas, no se estima que existan cambios en la composición de la Cámara de Diputados, con los partidos del gobierno proyectados a mantener 334 representantes en la Cámara, mientras que la oposición mantendría los 166 legisladores que ostenta actualmente.

La posibilidad de obtener la mayoría simple es elevada, no así la mayoría calificada, y en especial habrá que observar los movimientos al interior de los partidos que pudieran darle más o menos fuerza a Morena, quien encabeza las encuestas. De concretarse este escenario es más complejo vislumbrar cambios constitucionales o muy radicales.