2021 un buen año para la Sociedad Hipotecaria Federal

2020 fue un año con muchos retos, en México decidimos no incurrir en endeudamiento, para no caer en lo ocurrido en el pasado, sin embargo tuvimos un buen año, sin embargo no deja de ser complicado para el mercado vivienda, en términos de monto las hipotecas bajaron 2.5%.

A pesar de ello durante los últimos meses algunos segmentos mostraron mayor recuperación, este 2021 será un buen año, debido a que en los últimos años se ha construido menor número de viviendas, provocando que el inventario se pueda desplazará más rápido, por el lado de la demanda, las tasas de referencia y tasas de financiamiento están más bajas, lo que se traduce en tasas más baja para las hipotecas.

Por otro lado la SHF formará reafirmo su compromiso por ser parte de la reactivación económica, debido a que durante el 2020, la Sociedad Hipotecaria Federal, colocó poco más de 58 mil millones de pesos, lo que se traduce en un 15% por arriba de 2019, logrando más de 133 mil acciones de vivienda.

“Por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, buscamos que el crédito fluya a todos los segmentos de la población- asegurando que la población más necesitada del país logre acceder a una vivienda, debido a que en México exite un gran rezago en materia de vivienda”

De acuerdo con Jorge Mendoza Sánchez, Director General de la SHF, las acciones de vivienda están distribuidas en un 43% en la región sur sureste 36% en la región centro y un 20% en la región norte.

Entre otros aspectos, la SHF ha apostado por la sustentabilidad con la certificación desde el periodo de 2018 a 2020, de 12 mil viviendas con criterios de sustentabilidad.

En el mismo evento tuvo participación el Presidente y fundador de BIM Víctor Manuel Requejo, el cual otorgó un pequeño resumen de los puntos más importantes tocados dentro del foro “lo mejor está por llegar”, recordando los conocimiento que esta pandemia ha dejado en la sociedad.