2020 se recupera la BMV; 2021 será mejor para el mercado de valores

Por Mariel Zúñiga

2020 fue un año de mucho aprendizaje; no obstante con la llegada de la vacuna 2021 será un mejor año para el mercado de deuda, de capitales, de futuros como la energía en México, entre otros, afirmaron directivos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de administración de la BMV previó que mejorará el comportamiento de los mercados financieros contagiados por este optimismo; esto tras la profunda crisis económica que generó la pandemia.

“Las cosas comienzan a estar mejor en los mercados. Esperamos un fin de año mejor de lo que ha pasado hasta ahora”, dijo Martínez Gavica.

Por su parte, José Oriol, director de la BMV precisó que fue un año de aprendizaje y valoración de la salud y la convivencia familia, de hecho afirmó que la Bolsa tomó a tiempo decisiones y pudo manejarse a la semana de la declaratoria de la pandemia y de un día para otro con su personal trabajando desde casa.

Explicó que aunque la Bolsa más representativa del país (una de dos) aún no regresa a sus mejores niveles, en las últimas semanas hay una marcada recuperación en el mercado bursátil.

“Habrá oportunidades hacia adelante en el mercado de valores porque aún hay rezago en el nivel del IPC. Hay un gran potencial de crecimiento”, afirmó el directivo.

Así hay oportunidades para participar en la BMV en 2021 que se ven viables también precisaron los directivos.

“El récord del IPC se tocó en 2017 cuando arrancamos con varias empresas Cuervo, Banjio, etc, estaba a nivel al de 51 mil puntos.. no hemos tirado la toalla. Seguimos preparando empresas para venir y participar en diferentes productos. Para deuda tenemos diferentes empresas. Las que tenemos, nuevas, próxima a salir en certificados bursátiles. Esperamos que con la recuperación también podamos ver nuevos jugadores en mercados de capitales

“Vía deuda vía capital, pero esperamos en el 2021 que será mucho mejor”, afirmó Oriol y citó como ejemplo el bono verde de Fibra Prologis y lo que acontece en otros mercados donde ya surgen mercados de futuros como el agua, que en México, precisó, aún no se puede porque no hay un índice imprescindible que sí hay en energía.

PROCEDE LA MULTA

Luego también Marcos Martínez Gavica se refirió a que asumirán la multa por la falla de operaciones registrado el 9 de octubre; esto porque no reanudaron las operaciones en una hora como está establecido.

“Somos una empresa tan relevante en nuestro mercado que cuando le pasa a la BMV no es lo mismo que cuando le pasa a una institución financiera. No nos recuperamos. Se cayó y no nos recuperamos a tiempo. Se cayó porque un proveedor se equivocó; y después no pudimos recuperar la grave situación. Las autoridades supieron que no fue un error interno.. pero ahora nos enfocamos que ya sea adentro o afuera funciona la operación”

Asimismo, Oriol Bosch aseveró que trabajan para que no vuelva a suceder esta situación.

Así, las dos causas fue un error del proveedor, y el sistema de recuperación de la BMV.

“La ventaja de todo esto es que no hubo afectación a nadie: pero sí procede la multa de la Comisión Nacional Bancaria”, precisó Martínez Gavica.