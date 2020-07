2.5 millones de personas en México han perdido su empleo: especialista

Una política contracíclica permitiría al Gobierno Federal detener la velocidad de la caída en la economía. Serían estímulos para que el paro económico mundial derivado del COVID-19, donde se le ordenó al aparato productivo a detenerse, podrían verse atenuadas con una disminución de la carga fiscal, alivio a las contribuciones obrero-patronales, impuestos a la nómina e impuestos que se le cobran a las empresas. No se trata de rescatarlas si no se trata de diferir, pero el gobierno decidió no tomar esa vía.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, el economista Raymundo Tenorio Aguilar, agrega que aunado a ese escenario, el país enfrentará, en el corto plazo, una caída en el desempleo inmediata y grave:

“Hay más de un millón de personas que ha perdido el empleo, tan solo de los asegurados en el IMSS. Pero ayer hice un cálculo de los que han perdido su empleo de asegurados, tomando en cuenta al ISSSTE, los institutos locales en los estados, y ese es un millón 300 mil, que es una cifra hasta hoy desconocida. Estamos hablando de 2 millones 500 mil personas que han perdido su empleo y que además, no tienen seguro de desempleo. Son los afiliados conjuntos del IMSS, ISSSTE, de los institutos locales de los gobiernos locales y organismos descentralizados como Pemex, la CFE, además de otros organismos locales”.

Pérdida de enfoque

El economista y ex funcionario de Banxico agregó que “si él ha pedido (AMLO) que se otorgue algún seguro de desempleo, hasta por tres meses y equivalentes a un salario mínimo de su sueldo, no lo ha hecho. Ante ello, desempleados y empresas, aunque soy completamente apartidista y esto no tiene bandera ideológica, no van a recibir apoyo”.

Agregó que aunque las facilidades de crédito a personas y empresas vino desde el 21 de abril por parte de Banxico, el Gobierno Federal en términos de política fiscal de estímulos, “lo que ya no hizo, no lo va a hacer. Es más: parafraseando al Presidente Andrés Manuel López Obrador con su ‘no voy a hacer nada’ ha hecho que los núcleos empresariales hayan tenido que reunirse y establecer procesos para hacer comunidad empresarial y poderse autoayudar”.

Por ello, los empresarios acudieron al Banco Internacional de Desarrollo (BID) para créditos de factoraje financiero y a las agencias internacionales de financiamiento para créditos de arrendamiento financiero, “porque los estímulos, desde el Gobierno Federal, no van a llegar”.

Escenarios irreales

El analista económico agregó que el Presidente, que hace un uso monopólico de la comunicación por las mañanas, no lanzará nunca un mensaje negativo. “Pero también la exageración notable del optimismo raya en la exageración no creíble. Así le ha ocurrido. Si dice que ‘con 10% que caiga la economía, lo podemos recuperar con las remesas’, por Dios, eso sería imposible”.

Agregó que el crecimiento económico viene cuando crece el consumo, las exportaciones, el gasto público y la inversión, eso es lo que genera ingreso a las personas para atender sus necesidades apremiantes y no caer en pobreza.

“Si no hay crecimiento económico, si no hay generación de adicional, riqueza no en términos de ricos, sino en términos de generación de bienes, servicios y progreso, entonces cae el ingreso de las personas y se genera pobreza”.

5 dimensiones

El especialista agregó que Coneval ha implementado la medición de la pobreza en 5 dimensiones, como la falta de vivienda, salud, educación, ingreso laboral y la canasta alimentaria. “Si hubo 43 millones de pobres antes de la pandemia con al menos una de estas cinco carencias (…) la población que no está en pobreza que pasará a tener, al menos una de esas carencias, será de 11 millones”.

Sobre los programas sociales, dijo, serán programas que se convirtieron, malamente, en programas de control de masas o compra de votos. “Los gobiernos han hecho un uso de estos recursos que nosotros entregamos en impuestos en regalar dinero en gorras, camisetas y cosas que vemos en campañas y mítines políticos para que se traduzca un voto en las urnas para mantenerse en el poder.

Sobre el programa estrella de la 4T, “Jóvenes Construyendo el futuro”, destacó que de los 810 mil jóvenes en el registro recibieron el apoyo, solo 34% se presentó a los establecimientos en donde iban a tomar su aprendizaje. ¿Qué pasó con el otro 64%? ¿Pasaron nada más lista? ¿Qué ocurrió?, cuestiona.

Tenemos que exigirle al Gobierno Federal que se siga con los programas sociales que se vienen implantando desde 1943, tenemos que exigirle y hacerlos más efectivos, sin embargo, no hay instrumentos de mediciones que comprueben, aunque sí ha sido un alivio. Sí da un aliento de que no están abandonados.

Remesas y recortes

Señaló irónicamente que el mejor programa social del Gobierno Federal, “son las remesas familiares, aunque no hace nada por ello. 37 mil millones de dólares, en un año, son 800 mil millones de pesos que reciben 8 millones de familias en México. No hay mejor programa que no sean las remesas. Son 365 dólares promedio por mes que se recibe por cada familia”.

En cuanto a los recortes anunciados, destacó que a partir de agosto vendrá un severísimo recorte a las dependencias administrativas y desconcentradas del Gobierno Federal para cumplir su mandato.

“En ese austericidio, estamos recibiendo menos los ciudadanos. Si la idea es pagar impuestos para recibir el equivalente, no lo vamos a recibir. No habrá calles, menos refugios, menos hospitales para enfermedades terminales”.

Agregó que al analizar a detalle las partidas 2 mil y 3 mil, dijo que el recorte que viene será muy fuerte “Hemos visto el retiro de computadoras. Pero también se deteriorará el nivel de servicios a la ciudadanía”

Señaló que a los 16 fideicomisos sin estructura orgánica que ya desaparecieron y que generaron 55 mil millones de pesos para Hacienda se agregará la desaparición de 44 fideicomisos más con estructura orgánica, “es decir son personas que se van a quedar sin empleo”.

Finalmente, destacó que en cuanto al faltante de las finanzas públicas que tendrá el Gobierno Federal será 287 mil millones de pesos, el cual será el hoyo fiscal adicional al déficit ya programado. “que es el faltante de caja y este se tendrá que cubrir con deuda”.