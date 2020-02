Reunión Nacional del Sector Empresarial 2020 • ¿Qué sigue en Infonavit?

¿Cómo sumar a todos los sectores para emprender soluciones?

Mérida, las preocupaciones: regeneración y construcción de vivienda nueva, sobre todo, atención a población de menores ingresos y producción de vivienda social

Por Mariel Zúñiga

Foto (En Concreto): Mario Macías de Dirección Sector de los Trabajadores; José Manuel López Campos, presidente de Concanaco y el anfitrión Carlos Gutiérrez Ruiz, Director del Sector Empresarial de Infonavit

Mérida, Yucatán.- Tras una interesante Reunión Nacional del Sector Empresarial del Infonavit a cargo de Carlos Gutiérrez Ruiz se lograron interesantes conclusiones de los expertos internacionales para la regeneración urbana y aunque no se puede lograr subsidiar la vivienda más básica como lo hace el gobierno de Chile al 90%, sí vale la pena observar sus procedimientos de restablecimiento de condiciones de vida de población en las zonas paupérrimas lo que incluye no sólo mejoramiento sino reconstrucción de los departamentos que por Ley no pueden ser inferiores a los 55 metros cuadrados.

En cambio, en Francia son otros los mecanismos sin subsidio, pero sí muchas herramientas y apoyo para reestablecer las condiciones de vida para los gethos o zonas marginadas, donde vive población expulsada del centro de las ciudades.

Es mucho lo que México tiene que aprender y aplicar, pero el gran mensaje es que se puede avanzar con la suma de voluntad, estrategia y recursos de los sectores gobierno y privado. Algo que en México en este momento se ve difícil de alcanzar porque el gobierno considera que sus medidas son las únicas válidas y en cambio sigue satanizando al sector privado tachándolo completamente de corrupto. Lo cual es lamentable porque no hay soluciones únicas y se necesita sumar a todos los sectores más en Infonavit donde el Consejo es tripartita.

Ya veremos más adelante si se decide a sumar a todas las voluntades…

LOS RETOS. – Carlos Gutiérrez

De acuerdo con Carlos Gutiérrez, existen dos grandes retos para el sector (al que insistimos, debe lograr sumar al gobierno y seguro lo hará con los trabajadores) y estos son: el analizar y mejorar lo que haya que mejorar de las unidades construidas hace años y en donde se encuentran los más de 10 millones de créditos otorgados por el Infonavit a lo largo de 47 años.

El otro reto es apoyar la construcción de vivienda nueva.

“El segundo factor de trabajo es justamente cómo vamos a ayudar a detonar con mucha fuerza la construcción de vivienda nueva, el mejoramiento de la vivienda existente, la autoconstrucción, así como las nuevas necesidades que los derechohabientes están planteando”.

¿Cuál es el panorama y los retos para 2020?

Carlos Gutiérrez Ruiz. – Tenemos en nuestra convicción la realidad que significa empujar la construcción de vivienda nueva, porque ésta desarrolla muchas ramas industriales, da empleo a millones de personas, genera un beneficio para la economía local de manera muy fuerte. Y, además, cumple con su función final que es el que sea un hogar para una familia mexicana, para una persona sola, para una pareja, en fin. Ese es nuestro empeño, esa es nuestra convicción, empujarla.

Ciertamente los escenarios, las expectativas macroeconómicas no son halagadoras. No esperamos un crecimiento importante y menos cuando venimos de un año 2019 donde la economía mexicana no creció. Sin embargo, este sector apoya muchísimo ese proceso. Así es que tenemos realmente el interés de que se apoye mucho al sector de vivienda.

“No vemos que sea una de las actividades que la industria pueda desarrollar en este año, por falta de capacidad de adquisición para estas casas. Pero ahí vamos a tener oportunidades más grandes hacia personas que tienen ingresos superiores a los tres salarios mínimos”.

El próximo miércoles te diremos más noticias de Fovissste, pero hay que estar atentos a los próximos lanzamientos porque el Vocal Ejecutivo, arquitecto Agustín Rodríguez López anda muy activo en diferentes entidades, comenzando por el sureste.

Te mostraremos aquí la plática con Herminio Silván Lanestosa, subdirector de atención a acreditados y enlace con gerencias regionales del Fovissste.

